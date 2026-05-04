ВОЗ не видит рисков распространения хантавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит рисков для распространения хантавируса. Об этом заявил глава европейского офиса организации Ханс Клюге в соцсети X.

«Хантавирусные инфекции обычно связаны с воздействием окружающей среды (контакт с мочой или фекалиями инфицированных грызунов). Хотя в некоторых случаях заболевание протекает тяжело, оно нелегко передается от человека к человеку. Риск для населения в целом остается низким. Нет необходимости в панике или ограничениях на поездки», — написал он.

Накануне сообщалось, что минимум трех человек не стало на борту MV Hondius. Судно следовало из аргентинской Ушуайи в Кабо-Верде. Один случай заражения хантавирусом уже лабораторно подтвержден, еще пять человек проверяют.

Позже Роспотребнадзор направил запрос в профильное ведомство Нидерландов, под флагом которых следует судно.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.

