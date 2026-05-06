В московском регионе 7 мая ожидается новая погодная аномалия

Синоптик Тишковец: в московском регионе 7 мая ожидается до +30 градусов
Температура воздуха в московском регионе 7 мая может подняться до +30 градусов. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в четверг регион окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона. В связи с чем ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой скоротечный дождь и гроза. В середине дня будет теплее, чем положено даже в июле: ожидается до +25… +28 градусов. На юге Подмосковья столбики термометров могут добраться до рекордной отметки +30 градусов.

Синоптик отметил, что для мая это аномально тепло и на 10 градусов превышает климатическую норму. В последний раз такая теплая погода была в московском регионе 7 мая 1967 года, когда столбики термометров показали 29,2 градуса.

До этого врач-кардиолог Татьяна Маклакова предупредила, что резкое наступление жары в мае может быть опасно для здоровья. При резком перепаде температуры сосуды резко расширяются, падает артериальное давление, возрастает нагрузка на сердце, кровь сгущается, пояснила специалист. Это может привести к инфарктам, инсультам и гипертоническим кризам.

