Россиян предупредили об опасности аномальной майской жары

Врач Маклакова: майская жара может привести к инфарктам и инсультам
CGN089/Shutterstock/FOTODOM

Резкое наступление жары представляет серьезную угрозу для здоровья, особенно для сердечно-сосудистой системы, и может спровоцировать инфаркты, инсульты и гипертонические кризы. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-кардиолог, липидолог флагманского центра «Будь здоров» на Рязанском проспекте Татьяна Маклакова.

«Нормальный механизм терморегуляции не успевает перестроиться. Сосуды резко расширяются, падает артериальное давление, возрастает нагрузка на сердце, кровь сгущается», — пояснила специалист.

По ее словам, наиболее чувствительны к таким погодным скачкам пожилые люди, у которых часто имеются сопутствующие заболевания — гипертония, ишемия, диабет. В группе риска также дети до 5–7 лет: их терморегуляция работает хуже.

Кроме того, в этот период стоит внимательнее следить за самочувствием тем, кто принимает мочегонные препараты, некоторые гипотензивные средства и антидепрессанты, добавила Маклакова.

Как сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в Москве и Московской области до 7 мая включительно температура воздуха будет достигать +28°C. Жара будет сопровождаться грозовыми дождями, которые будут идти преимущественно после обеда.

Однако с 8 мая начнет заметно холодать, погоду будет формировать северо-западный фронт, который принесет с собой затяжные дожди. Температура воздуха не поднимется выше +8…+13°C, отметил синоптик.

Ранее эксперты назвали два типа напитков, которые нельзя пить в жару.

 
