Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Беспилотная опасность объявлена в Крыму после ударов ВСУ по Джанкою

МЧС: беспилотная опасность объявлена в Крыму
Damira/Shutterstock/FOTODOM

Беспилотная опасность объявлена в Крыму на фоне недавних ударов по региону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает РИА Новости.

Спасатели призвали граждан к бдительности. Предупреждение поступило в 11:32 по московскому времени.

6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что город Джанкой подвергся атаке украинских беспилотников. Пятерых человек спасти не удалось.

Чиновник заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал террором и бесчеловечным актом насилия против мирных жителей и гражданских объектов атаку ВСУ на Джанкой.

Удары по Крыму были нанесены незадолго до того, как должен был вступить в силу объявленный накануне президентом Украины Владимиром Зеленским «режим тишины».

Ранее в МИД России уличили Зеленского в попытке устроить «политический КВН».

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!