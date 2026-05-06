Беспилотная опасность объявлена в Крыму на фоне недавних ударов по региону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает РИА Новости.

Спасатели призвали граждан к бдительности. Предупреждение поступило в 11:32 по московскому времени.

6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что город Джанкой подвергся атаке украинских беспилотников. Пятерых человек спасти не удалось.

Чиновник заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал террором и бесчеловечным актом насилия против мирных жителей и гражданских объектов атаку ВСУ на Джанкой.

Удары по Крыму были нанесены незадолго до того, как должен был вступить в силу объявленный накануне президентом Украины Владимиром Зеленским «режим тишины».

Ранее в МИД России уличили Зеленского в попытке устроить «политический КВН».