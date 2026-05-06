Врач раскрыла, чем опасно запивать лекарства

Запивать таблетки чем-либо, кроме чистой воды, опасно — вплоть до реанимации. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач Дарья Елисеева. Особенно коварен, по ее словам, грейпфрутовый сок, поскольку он содержит фуранокумарины, которые блокируют ферменты в кишечнике и печени, отвечающие за расщепление многих препаратов. В результате лекарство не выводится, а накапливается в крови.

«Запив стандартную дозу соком, вы получаете токсический удар, равный приему горсти таблеток. Это прямой путь к тяжелейшей передозировке, поражению печени и остановке сердца», — отметила специалист.

Сладкая газировка несет другую угрозу. Ее кислотность и углекислый газ преждевременно разрушают защитную оболочку капсулы. Вещество высвобождается не в кишечнике, а прямо в желудке, агрессивно воздействуя на слизистую. При этом терапевтический эффект сводится к нулю, добавила она.

Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что таблетки не стоит запивать горячей водой, потому что она может изменить скорость их всасывания и лекарство не подействует так, как должно было.

