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«Не подходит даже простая газировка»: врач рассказала, чем запивать антибиотики

Врач Дианова: антибиотики следует запивать только простой водой
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Depositphotos

Антибиотики следует запивать только простой чистой водой. На практике немало случаев, когда люди запивали таблетки газировкой (обычной, не сладкой), а потом жаловались на боли в желудке. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

«Человек списывает это на антибиотики. А на самом деле, если начинать анализировать, нужно было запить простой водой», — отметила специалист.

Она добавила, что обычной водой стоит запивать и другие лекарства. Для этого не подходят соки, лимонады, алкоголь, чай, кофе, молоко и другие напитки.

До этого Дианова говорила, что если приходится в день принимать сразу несколько лекарств, важно строго соблюдать рекомендации врача. Особенно это касается препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний.

По ее словам, важно учитывать время приема лекарств, указанное в инструкции (за час до еды, через час после еды или независимо от приема пищи).

Ранее токсиколог рассказал об опасности грейпфрута при приеме таблеток.

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