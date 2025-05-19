Врач рассказала, почему не стоит запивать таблетки горячей водой

Лекарственные средства не стоит запивать горячей водой, потому что она может изменить скорость их всасывания. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она отметила, что в этом случае лекарство не подействует так, как должно было.

По ее словам, в целом таблетки можно запивать только питьевой водой, а не другими напитками, потому что вещества в них могут вступать во взаимодействие с веществами.

«В некоторых случаях допустимо запивать препарат, обладающий раздражающим действием на желудок, молоком. Например, часто так делают при приеме обезболивающих. Однако данная рекомендация должна быть прописана в инструкции к лекарству либо дана врачом, который его выписал», — отметила Чернышова.

Врач-диетолог Марина Макиши до этого говорила, что таблетки нельзя запивать соком цитрусовых, особенно грейпфрута, потому что это грозит передозировкой лекарственного средства и побочными эффектами. По ее словам, это вызвано тем, что содержащиеся в цитрусовых вещества могут нарушать работу ферментов в печени.

Ранее сообщалось, что меньше трети россиян покупают лекарства по советам врачей.