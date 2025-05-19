На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, почему не стоит запивать таблетки горячей водой

Врач Чернышова: таблетки не стоит запивать горячей водой
close
Shutterstock

Лекарственные средства не стоит запивать горячей водой, потому что она может изменить скорость их всасывания. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она отметила, что в этом случае лекарство не подействует так, как должно было.

По ее словам, в целом таблетки можно запивать только питьевой водой, а не другими напитками, потому что вещества в них могут вступать во взаимодействие с веществами.

«В некоторых случаях допустимо запивать препарат, обладающий раздражающим действием на желудок, молоком. Например, часто так делают при приеме обезболивающих. Однако данная рекомендация должна быть прописана в инструкции к лекарству либо дана врачом, который его выписал», — отметила Чернышова.

Врач-диетолог Марина Макиши до этого говорила, что таблетки нельзя запивать соком цитрусовых, особенно грейпфрута, потому что это грозит передозировкой лекарственного средства и побочными эффектами. По ее словам, это вызвано тем, что содержащиеся в цитрусовых вещества могут нарушать работу ферментов в печени.

Ранее сообщалось, что меньше трети россиян покупают лекарства по советам врачей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами