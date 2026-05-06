Десятки детей отравились газом на уроке в российской школе

В Омской области 40 учеников отравились газом во время урока в школе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошел в школе №3 в городе Тара. Предварительно, причиной отравления детей стала опрессовка газового оборудования, которая проводилась в 250 метрах от школы. Запах газа из котельной распространился с улицы до отдельного корпуса школы, который находился поблизости. В тот момент проходил урок технологии. Школьники почувствовали себя плохо, надышавшись газом.

Детей госпитализировали в местную больницу с отравлением легкой степени. Среди пострадавших ученики 5-х и 6-х классов 11 и 12 лет.

4 мая жители разных районов Тюмени пожаловались на резкий запах газа в городе. В региональной правительстве отметили, что утечек газа и повреждений газопроводов в Тюмени не выявлено. В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Тюмени сообщили, что причина, возможно, может быть в одорантах. Это вещество с резким неприятным запахом, которое добавляют в природный газ для обнаружения его утечек, поскольку сам по себе газ не пахнет. Вещество в малых концентрациях безопасно для человека, но ощущается обонянием.

Ранее жители Омска пожаловались на «газовую камеру» в городе.