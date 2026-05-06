Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Десятки детей отравились газом на уроке в российской школе

SHOT: 40 учеников отравились газом во время урока в Омской области
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Омской области 40 учеников отравились газом во время урока в школе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошел в школе №3 в городе Тара. Предварительно, причиной отравления детей стала опрессовка газового оборудования, которая проводилась в 250 метрах от школы. Запах газа из котельной распространился с улицы до отдельного корпуса школы, который находился поблизости. В тот момент проходил урок технологии. Школьники почувствовали себя плохо, надышавшись газом.

Детей госпитализировали в местную больницу с отравлением легкой степени. Среди пострадавших ученики 5-х и 6-х классов 11 и 12 лет.

4 мая жители разных районов Тюмени пожаловались на резкий запах газа в городе. В региональной правительстве отметили, что утечек газа и повреждений газопроводов в Тюмени не выявлено. В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Тюмени сообщили, что причина, возможно, может быть в одорантах. Это вещество с резким неприятным запахом, которое добавляют в природный газ для обнаружения его утечек, поскольку сам по себе газ не пахнет. Вещество в малых концентрациях безопасно для человека, но ощущается обонянием.

Ранее жители Омска пожаловались на «газовую камеру» в городе.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!