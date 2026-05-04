«Люди буквально задыхаются»: российский город окутал невыносимый запах газа

72.ru: жители Тюмени массово жалуются на резкий запах газа в городе
Жители разных районов Тюмени 4 мая пожаловались на резкий запах газа в городе. Об этом сообщил местный новостной портал 72.ru.

В редакции отметили, что сообщения с жалобами поступают со всего города. Люди говорят, что «буквально задыхаются от резкого запаха газа». По предварительным данным, никаких ЧП в городе не происходило.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Тюмени сообщили, что причина, возможно, может быть в одорантах. Это вещество с резким неприятным запахом, которое добавляют в природный газ для обнаружения его утечек, поскольку сам по себе газ не пахнет. Вещество в малых концентрациях безопасно для человека, но ощущается обонянием.

В региональной правительстве в ответ на обращение 72.ru заявили, что утечек газа и повреждений газопроводов в Тюмени не выявлено. Аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром газораспределение Север» приняла около 300 заявок от жителей разных районов города и выясняет причину неприятного запаха.

До этого жители Омска пожаловались на едкий химический запах, проникающий в квартиры даже сквозь закрытые стеклопакеты и вызывающий головную боль. Люди сообщили о «невыносимом запахе химии, смеси дыма, гари и горелой шерсти».

Ранее мужчина почувствовал запах газа и спас жителей четырех домов от аварии.

 
