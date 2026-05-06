Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Врач призвал россиян не опохмеляться на майских праздниках

Врач Шуров: на майских праздниках следует ограничить употребление спиртного
Shutterstock

У многих людей майские праздники ассоциируются с поездками на шашлыки и обильными возлияниями. Однако шумные вечеринки на природе рискую перерасти в запой. Об этом в беседе с РИАМО предупредил психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Конечно же, в это время количество пьющих возрастет. Тут очень важно не опохмеляться на следующее утро, не превращать все выходные в непрерывный запой, который приведет к тяжелому отравлению», — сказал специалист.

Походы в баню также могут негативно сказаться на самочувствии человека, поэтому от таких процедур следует отказаться, добавил он.

Психолог Анастасия Лысакова до этого объяснила, как вежливо отказаться от поездки на шашлыки в майские праздники.

По ее словам, не следует обесценивать само приглашение, ситуацию и мероприятие. Человеку важно понимать, что его ценят и помнят о нем. Если отказывать приходится близким людям, стоит говорить с ними честно.

Ранее россиян предупредили об опасности аномальной майской жары.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!