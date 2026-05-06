Врач призвал россиян не опохмеляться на майских праздниках

У многих людей майские праздники ассоциируются с поездками на шашлыки и обильными возлияниями. Однако шумные вечеринки на природе рискую перерасти в запой. Об этом в беседе с РИАМО предупредил психиатр-нарколог Василий Шуров.
«Конечно же, в это время количество пьющих возрастет. Тут очень важно не опохмеляться на следующее утро, не превращать все выходные в непрерывный запой, который приведет к тяжелому отравлению», — сказал специалист.
Походы в баню также могут негативно сказаться на самочувствии человека, поэтому от таких процедур следует отказаться, добавил он.
Психолог Анастасия Лысакова до этого объяснила, как вежливо отказаться от поездки на шашлыки в майские праздники.
По ее словам, не следует обесценивать само приглашение, ситуацию и мероприятие. Человеку важно понимать, что его ценят и помнят о нем. Если отказывать приходится близким людям, стоит говорить с ними честно.
