Врач призвал россиян не опохмеляться на майских праздниках

У многих людей майские праздники ассоциируются с поездками на шашлыки и обильными возлияниями. Однако шумные вечеринки на природе рискую перерасти в запой. Об этом в беседе с РИАМО предупредил психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Конечно же, в это время количество пьющих возрастет. Тут очень важно не опохмеляться на следующее утро, не превращать все выходные в непрерывный запой, который приведет к тяжелому отравлению», — сказал специалист.

Походы в баню также могут негативно сказаться на самочувствии человека, поэтому от таких процедур следует отказаться, добавил он.

Психолог Анастасия Лысакова до этого объяснила, как вежливо отказаться от поездки на шашлыки в майские праздники.

По ее словам, не следует обесценивать само приглашение, ситуацию и мероприятие. Человеку важно понимать, что его ценят и помнят о нем. Если отказывать приходится близким людям, стоит говорить с ними честно.

