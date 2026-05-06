Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Психолог дала советы, как вежливо отказаться от поездки на шашлыки в майские праздники

Психолог Лысакова: при отказе от шашлыков важно соблюдать правила этикета
RossHelen/Shutterstock/FOTODOM

Вежливо отказаться от приглашениях на шашлыки в майские праздники получится, если соблюдать правила этикета и проявлять уважение к собеседнику. Об этом Life.ru рассказала психолог Анастасия Лысакова.

Специалист отметила, что приглашение на такое масштабное мероприятие должно быть озвучена не менее чем за две недели до события. Отказ на более поздней стадии может быть оправдан правилами этикета.

«Мможно смело сказать: «Спасибо за приглашение, но уже другие планы. В следующий раз буду рад посетить, но эти планы были согласованы заранее». Если, опять же, человек близкий и хочется ему как-то объяснить ситуацию — можно», — объяснила эксперт.

По ее словам, при отказе от поездки не следует обесценивать само приглашение, ситуацию и мероприятие. Человеку важно понимать, что его ценят и помнят о нем.

Психолог добавила, что если отказывать приходится близкими людям, стоит говорить с ними честно.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола до этого говорил, что шашлык стоит употреблять в умеренных дозах и отдавать предпочтение нежирному мясу. При этом, по его словам, такой шашлык рекомендуется есть вместе с овощами, в которых содержится много антиоксидантов, частично нейтрализующих канцерогены.

Ранее россиянам рассказали, как правильно приготовить шашлык.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!