Психолог дала советы, как вежливо отказаться от поездки на шашлыки в майские праздники

Вежливо отказаться от приглашениях на шашлыки в майские праздники получится, если соблюдать правила этикета и проявлять уважение к собеседнику. Об этом Life.ru рассказала психолог Анастасия Лысакова.

Специалист отметила, что приглашение на такое масштабное мероприятие должно быть озвучена не менее чем за две недели до события. Отказ на более поздней стадии может быть оправдан правилами этикета.

«Мможно смело сказать: «Спасибо за приглашение, но уже другие планы. В следующий раз буду рад посетить, но эти планы были согласованы заранее». Если, опять же, человек близкий и хочется ему как-то объяснить ситуацию — можно», — объяснила эксперт.

По ее словам, при отказе от поездки не следует обесценивать само приглашение, ситуацию и мероприятие. Человеку важно понимать, что его ценят и помнят о нем.

Психолог добавила, что если отказывать приходится близкими людям, стоит говорить с ними честно.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола до этого говорил, что шашлык стоит употреблять в умеренных дозах и отдавать предпочтение нежирному мясу. При этом, по его словам, такой шашлык рекомендуется есть вместе с овощами, в которых содержится много антиоксидантов, частично нейтрализующих канцерогены.

