Россиянам напомнили об обязанности работодателей на досрочную выплату зарплаты

По российскому трудовому законодательству зарплату сотрудникам работодатель обязан выплачивать не реже, чем через каждые полмесяца, даты устанавливаются внутренними документами компании. При этом в ряде случаев выплаты должны производиться досрочно, объяснили RT в пресс-службе «Авито Работы».

В первую очередь заранее выплаты производятся в случаях, когда дата начисления совпадает с выходным или праздничным днем – деньги в такой ситуации должны переводиться накануне нерабочего дня.

Кроме того, важно учитывать требование к выплате отпускных не позднее, чем за три дня до начала отдыха. Однако в ТК РФ не уточняется, что речь идет только о рабочих днях, поэтому, например, при начале отпуска с понедельника средства должны поступить на счет не позднее четверга предшествующей недели.

«Если крайний срок выплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, выплатить отпускные нужно накануне – в последний рабочий день», — отметили аналитики.

Также есть правило, согласно которому при уходе сотрудника с работы все причитающиеся ему выплаты должны произвести в день увольнения. В эту сумму входит, в том числе, зарплата, компенсация за неиспользованный отпуск и так далее. Если же работник уходит в отпуск с последующим увольнением, то все выплаты он должен получить в последний рабочий день, а не в в последний день отпуска, заключили эксперты.

До этого руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин отметил, что по закону работодатель имеет право перечислять сотрудникам зарплату чаще двух раз в месяц. Однако выплаты не могут производиться реже, чем каждые полмесяца. Кроме того, должно соблюдаться общее правило о пропорциональной выплате заработной платы в зависимости от отработанного работником времени (если работнику установлена повременная система оплаты труда, например оклад или часовая тарифная ставка).

Ранее стало известно, что гендерный разрыв зарплат в России стал максимальным за 13 лет.