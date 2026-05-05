Гендерный разрыв в зарплатах в России стал максимальным за 13 лет

В России зафиксировали максимальный за 13 лет гендерный разрыв в трудовых доходах граждан. Средние зарплаты женщин на крупных и средних предприятиях в 2025 году были на 33,7% ниже, чем у мужчин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Финэкспертизы».

Согласно исследованию, в 2005 году разница в зарплатах мужчин и женщин составляла 39,3% — 10,2 тыс. рублей у мужчин и 6,2 тыс. рублей у женщин. В 2013 году — 25,8%, а после 2013 года началось повышение разрыва.

В абсолютном выражении по итогу прошлого года различие в зарплатах составило 37,8 тыс. рублей. Больше всего разница заметна в сферах культуры, спорта и развлечений (женщины зарабатывают на 39% меньше), а также в области информации и связи (37,1%), а также профессиональной, научной и технической деятельности (31,3%).

В конце апреля РИА Новости со ссылкой на данные статистики сообщало, что зарплаты мужчин в среднем по стране на октябрь 2025 года составляли 117,7 тыс. рублей против 79 тыс. рублей у женщин. По его подсчетам, среднечасовая зарплата мужчин составляет 637 рублей, а женщин — 448 рублей.

Ранее россиянам объяснили, могут ли женщинам платить меньше, чем мужчинам.

 
