В Туапсе возобновили работы по очистке берега от нефтепродуктов

Telegram-канал «Сергей Бойко» (признан в РФ иностранным агентом)

Специалисты возобновили очистку прибрежной территории Туапсе от нефтепродуктов. Накануне из-за угрозы атаки БПЛА работы были приостановлены, сейчас они возобновлены в полном объеме, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Бойко.

По его словам, с прибрежной территории Туапсе вывезено 19 тысяч кубометров замазученного грунта. В работах участвуют 500 человек и 62 единицы техники.

Бойко уточнил, что в целом по округу завершена уборка на четырех из шести локальных прибрежных участках, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов.

«Это Новомихайловский, поселок пансионата «Южный» и Весна. Также завершили сбор загрязненного грунта на береговой полосе в Небуге. Но мусор здесь еще вывозят», — говорится в сообщении мэра.

До этого Бойко заявил, что в Краснодарском крае намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников.

Ранее женщинам-волонтерам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе.

 
