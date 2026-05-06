Россиянам рассказали, как правильно уволиться с работы

Эксперт Рогова: при увольнении нужно оставить о себе хорошее впечатление

При увольнении с работы важно уважать коллектив и оставить о себе хорошее впечатление на случай возможного возвращения. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала эксперт по этикету Алевтина Рогова.

«Процесс увольнения тревожный всегда и для работодателя, и для самого работника. Для работника самое главное — оставить самые лучшие впечатления о себе. Нужно помнить, что хорошие манеры прибыльны. Уходить нужно всегда красиво», — объяснила специалист.

Она посоветовала угостить коллег на перед своим уходом. В обеденный перерыв рекомендуется пригласить свой отдел и руководителя, предложить им десерт и сказать приятные прощальные слова.

По словам эксперта, нельзя гарантировать, что не возникнет необходимости вернуться на прежнее место работы.

Начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина до этого говорила, что долгий ответ рекрутера может говорить о его забывчивости или плохой организации работы. Кроме того, причиной затяжного ответа могут стать изменения в требованиях к кандидату, о которых рекрутеры не считают нужным сообщать каждому соискателю.

Ранее HR-эксперт объяснила, как соискателям добиться более высокой зарплаты.