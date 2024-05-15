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Эксперт объяснила, почему рекрутер может долго не перезванивать соискателю

Консультант Желябина: рекрутер может не звонить из-за своей забывчивости

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Shutterstock

Долгое ожидание звонка рекрутера может свидетельствовать об элементарной забывчивости или плохой организации работы. Об этом в интервью РИАМО сообщила начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина.

«Не стоит кормить своего внутреннего «самозванца» необоснованными тревогами, ведь это сильно бьет по самооценке и мешает соискателю на пути поиска работы. Лучше связаться с работодателем и уточнить текущий статус по своей кандидатуре», — посоветовала Желябина.

Она добавила, что отдел кадров может не перезванивать из-за большого объема работы: рекрутеры заняты проведением собеседований с другими кандидатами, а также сбором дополнительных данных о соискателях.

Кроме того, по ее словам, причиной затяжного ответа могут быть изменения в требованиях к кандидату, о которых рекрутеры не считают нужным сообщать каждому соискателю.

Приняв решение первым связаться с работодателем, эксперт посоветовала соблюдать некоторые правила. Перед звонком важно оценить ситуацию и выбрать для этого правильное время. В случае, если был дан конкретный период ожидания, важно его придерживаться, пояснила Желябина.

Карьерный консультант Елена Петрихина до этого объяснила, почему многие из соискателей сталкиваются с отказами. Причиной, по ее словам, может быть даже наличие орфографических ошибок в резюме.

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