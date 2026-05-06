Синоптик рассказала о погоде в московском регионе на неделе

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала ТАСС, что в московском регионе температура на неделе превысит климатическую норму на 6 °C.

По ее словам, жаркая погода ожидается в среду, четверг и пятницу, однако аномальной жары ждать не стоит.

Макарова пояснила, что температура считается аномальной, когда превышает климатическую норму на 7 °C в течение пяти дней.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что прогнозы погоды на День Победы в Москве и Подмосковье сильно варьируются.

По словам синоптика, тепло, характерное для июня, продержится в Москве до 7 мая включительно. После этого температура воздуха в столице опустится и придут дожди.

До этого Шувалов предупреждал, что в Москве и Московской области до 7 мая включительно ожидаются грозовые дожди, которые будут идти преимущественно после обеда. По словам эксперта, их будет сопровождать внезапная волна жары. Температура воздуха в это время составит до +28 °C.

