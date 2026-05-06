Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Синоптик рассказала о погоде в московском регионе на неделе

Синоптик Макарова: температура в Московской области превысит норму на 6°C
Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала ТАСС, что в московском регионе температура на неделе превысит климатическую норму на 6 °C.

По ее словам, жаркая погода ожидается в среду, четверг и пятницу, однако аномальной жары ждать не стоит.

Макарова пояснила, что температура считается аномальной, когда превышает климатическую норму на 7 °C в течение пяти дней.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что прогнозы погоды на День Победы в Москве и Подмосковье сильно варьируются.

По словам синоптика, тепло, характерное для июня, продержится в Москве до 7 мая включительно. После этого температура воздуха в столице опустится и придут дожди.

До этого Шувалов предупреждал, что в Москве и Московской области до 7 мая включительно ожидаются грозовые дожди, которые будут идти преимущественно после обеда. По словам эксперта, их будет сопровождать внезапная волна жары. Температура воздуха в это время составит до +28 °C.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать похолодания.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!