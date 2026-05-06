Синоптик назвал самым точным прогноз погоды на пять ближайших дней

Синоптик Голубев: прогноз погоды на ближайшие пять дней более точен

Самый точный прогноз погоды составляется на ближайшие пять дней. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Первые пять дней прогноза, не включая сегодняшнюю дату, являются самыми точными благодаря вычислениям техники и работе синоптика над ними», — сказал он.

Голубев добавил, что прогноз после пяти дней является предварительным, поскольку выполняется только техникой без вмешательства синоптика. Именно поэтому информацию на сайтах стоит проверять каждый день, отметил он.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждал, что в Москве и Московской области до 7 мая включительно ожидаются грозовые дожди, которые будут идти преимущественно после обеда. По словам эксперта, их будет сопровождать внезапная волной жары. Температура воздуха в это время составит до +28 °C.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать похолодания.