В Тверской области мужчина напал на посетительницу кафе после отказа познакомиться

Под Тверью женщина не захотела знакомиться с рецидивистом и пострадала от его рук

В Максатихе мужчина напал на посетительницу кафе из-за отказа в знакомстве, сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

По данным полиции, минувшей ночью 33-летний местный житель, находясь в заведении, стал навязчиво оказывать знаки внимание 43-летней женщине. Получив отказ, он не менее двух раз ударил ее по лицу.

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции, где его поместили в изолятор временного содержания. Как уточнили правоохранители, мужчина ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, в том числе за драки и имущественные преступления.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Полиция намерена ходатайствовать о его заключении под стражу.

В конце прошлого месяца в Воронеже произошел аналогичный инцидент. Мужчина попытался завязать общение с незнакомой девушкой в караоке-баре, но получил категорический отказ. После закрытия заведения между ними завязался конфликт, который перерос в драку. Агрессор сперва хлестнул жертву ладонью по лицу, а затем ударил кулаком. Когда пострадавшая рухнула на асфальт, он принялся пинать ее ногами. Девушка несколько раз теряла сознание. Врачам пришлось наложить ей швы на лицо.

Ранее мужчина избил незнакомку в российском баре за то, что она ответила ему на оскорбления.