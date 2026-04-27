Мужчина жестоко избил девушку возле российского караоке-бара из-за отказа в знакомстве

В Воронеже мужчина жестоко избил девушку возле бара из-за отказа в знакомстве
Telegram-канал «Мой и твой Воронеж»

В Воронеже мужчина после отказа в знакомстве с девушкой устроил драку возле бара. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел возле караоке-бара на улице Кропоткина. Компания девушки отдыхала в заведении неподалеку от троих незнакомцев. Один из мужчин попытался завязать общение с подругой потерпевшей, но получил категорический отказ.

После закрытия заведения обе компании вышли на улицу и общались между собой отдельно. В этот момент мужчина начал тыкать пальцем в сторону девушек и выкрикивать оскорбления — завязался конфликт, который перерос в драку.

Больше всех пострадала одна из девушек. Агрессор сперва хлестнул ее ладонью по лицу, а затем ударил кулаком. Когда жертва рухнула на асфальт, он принялся пинать ее ногами.

Девушка несколько раз теряла сознание. Врачам пришлось наложить ей швы на лицо. Пострадавшая уже написала заявление в полицию.

Ранее мигрант зверски избил и пытался изнасиловать девушку-подростка в Ивановской области.

 
