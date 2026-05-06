Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В Тайбэе решили уничтожить всех крыс

Taipei Times: мэр Тайбэя объявил о масштабной борьбе с крысами из-за хантавируса
Shutterstock

Правительство Тайбэя планирует уничтожить крыс и провести уборку во всех 12 районах города для борьбы с хантавирусом. Об этом сообщил мэр города Цзян Ваньань, его цитирует издание Taipei Times.

Чиновник заверил местных жителей в том, что городские власти «решают эту проблему», заверив при этом, что число случаев заражения хантавирусом не превышает показатели предыдущих лет.

Кроме того, в Тайбэе появится новая должность — специалист по борьбе с грызунами, который поможет горожанам решить проблемы с крысами в домах, добавил мэр.

3 мая на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, три человека не выжили из-за вспышки хантавируса. Всего на борту лайнера находились 149 человек, из них 88 — пассажиры, и 61 член экипажа.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что держит на контроле сообщения о ситуации с хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius. В ведомстве заявили, что в России имеются тест-системы для диагностики хантавируса, однако вакцины против него пока не разработаны.

Хантавирусы — группа вирусов, передающихся человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. Они вызывают тяжелые заболевания, включая хантавирусный легочный синдром и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Ранее вирусолог рассказала россиянам, как защититься от хантавируса.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!