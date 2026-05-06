В Тайбэе решили уничтожить всех крыс

Правительство Тайбэя планирует уничтожить крыс и провести уборку во всех 12 районах города для борьбы с хантавирусом. Об этом сообщил мэр города Цзян Ваньань, его цитирует издание Taipei Times.

Чиновник заверил местных жителей в том, что городские власти «решают эту проблему», заверив при этом, что число случаев заражения хантавирусом не превышает показатели предыдущих лет.

Кроме того, в Тайбэе появится новая должность — специалист по борьбе с грызунами, который поможет горожанам решить проблемы с крысами в домах, добавил мэр.

3 мая на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, три человека не выжили из-за вспышки хантавируса. Всего на борту лайнера находились 149 человек, из них 88 — пассажиры, и 61 член экипажа.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что держит на контроле сообщения о ситуации с хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius. В ведомстве заявили, что в России имеются тест-системы для диагностики хантавируса, однако вакцины против него пока не разработаны.

Хантавирусы — группа вирусов, передающихся человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. Они вызывают тяжелые заболевания, включая хантавирусный легочный синдром и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

