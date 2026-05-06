В подмосковном военном городке загорелась церковь

В Подмосковье в военном городке поселка Петровское произошел пожар в церкви
Владимир Трефилов/РИА Новости

Пожар произошел в церкви в военном городке поселка Петровское в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в Мособлпожспасе.

Отмечается, что в единую службу «Система-112» позвонили и сообщили, что загорелась деревянная пристройка и частично сама церковь. Пламя перекинулось на колокольню.

К настоящему моменту огонь локализован, устранено открытое горение. Спасатели продолжают работу по полной ликвидации пожара. По предварительной информации, люди не пострадали.

В конце апреля пожар произошел в храме святой Великомученицы Екатерины в Омской области. В местной епархии рассказали, что большой ущерб был нанесен внутреннему убранству церкви.

В конце января на севере Москвы загорелся храм Усекновения главы Иоанна Предтечи. Как писали журналисты РЕН ТВ, в электрическом котле храма произошло короткое замыкание. На место происшествия выезжали огнеборцы. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Варшаве в Страстную пятницу сгорел папский крест.

 
