Врач раскрыла симптомы синдрома сухого глаза и способы борьбы с ним

Симптомами синдрома сухого глаза являются сухость, жжение и ощущение песка, их главными провокаторами становятся экраны, кондиционеры, редкое моргание, контактные линзы и курение. Об этом Pravda.Ru рассказала директор ЧУ ПОО «Международный оптический колледж», кандидат медицинских наук Мария Левина.

«По разным данным, до 80% населения знакомы с синдромом сухого глаза. Это нарушение качества или количества слезы: ее либо вырабатывается недостаточно, либо она слишком быстро испаряется. При взгляде в телефон или экран компьютера мы моргаем реже, из-за чего поверхность глаза пересыхает. Появляются сухость, ощущение песка, жжение, желание закрыть или потереть глаза. Такой же эффект бывает при вождении», — пояснила специалист.

По ее словам, для борьбы с этим состоянием важно уменьшить раздражающие факторы, а также поддержать слезную пленку с использованием увлажняющих капель. Она уточнила, что в них содержится гиалуроновая кислота, которая обладает свойством удерживать влагу. Для профилактики Левина посоветовала изменить образ жизни и постараться контролировать часть факторов. В том числе, курение, режим сна, экранное время и влажность воздуха в помещении.

Кандидат медицинских наук и офтальмолог Наталия Майчук до этого рассказала, что в России синдром сухого глаза (ССГ) «помолодел» на 15 лет. По словам специалиста, все чаще ССГ встречается среди молодежи 15-25 лет. Среди причин отмечается редко моргание при работе с гаджетами, постоянный фокус на близком расстоянии, а также анемия, связанная с дефицитом витамина B12.

Ранее врач предупредил о возможной опасности применения капель для глаз.

 
