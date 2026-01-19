Размер шрифта
Врач предупредил о возможной опасности применения капель для глаз

Врач Куренков: капли для глаз могут вызвать синдром сухого глаза
Бесконтрольное применение увлажняющих капель без назначения врача может грозить развитием синдрома сухого глаза. Об этом «Москве 24» рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

По его словам, перед использованием любых таких средств важно предварительно проконсультироваться со специалистом.

«Органы зрения — невероятно тонкая, сложная система с сосудами и нервной тканью. Поэтому даже применение, казалось бы, самых простых увлажняющих капель может вызвать сбой системы, потому что, когда в глаз попадает излишняя жидкость, он начинает понимать, что слезы более чем достаточно, и в ответ тормозит выработку своей», — подчеркнул Куренков.

Он отметил, что в случае хорошей работы секреторной системы органа зрения, которая производит слезную жидкость, капли могут привести к угнетению слезного аппарата. Это со временем может вызвать синдром сухого глаза.

Врач-офтальмолог клиники 3Z Иван Веденев до этого рассказал «Газете.Ru», что в холодное время года многие отмечают, что пользоваться контактными линзами становится сложнее: глаза сушит, линзы «чувствуются» и мешают, а при выходе на улицу выступают слезы, которые усугубляют дискомфорт. По его словам, зимой лучше отдавать предпочтение однодневным линзам или очкам. Это поможет частично решить проблему.

Ранее врач объяснила, почему нельзя затягивать с операцией при катаракте.

