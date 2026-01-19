Врач предупредил о возможной опасности применения капель для глаз

Бесконтрольное применение увлажняющих капель без назначения врача может грозить развитием синдрома сухого глаза. Об этом «Москве 24» рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

По его словам, перед использованием любых таких средств важно предварительно проконсультироваться со специалистом.

«Органы зрения — невероятно тонкая, сложная система с сосудами и нервной тканью. Поэтому даже применение, казалось бы, самых простых увлажняющих капель может вызвать сбой системы, потому что, когда в глаз попадает излишняя жидкость, он начинает понимать, что слезы более чем достаточно, и в ответ тормозит выработку своей», — подчеркнул Куренков.

Он отметил, что в случае хорошей работы секреторной системы органа зрения, которая производит слезную жидкость, капли могут привести к угнетению слезного аппарата. Это со временем может вызвать синдром сухого глаза.

Врач-офтальмолог клиники 3Z Иван Веденев до этого рассказал «Газете.Ru», что в холодное время года многие отмечают, что пользоваться контактными линзами становится сложнее: глаза сушит, линзы «чувствуются» и мешают, а при выходе на улицу выступают слезы, которые усугубляют дискомфорт. По его словам, зимой лучше отдавать предпочтение однодневным линзам или очкам. Это поможет частично решить проблему.

