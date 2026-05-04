Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Офтальмолог рассказала, что в РФ «помолодел» синдром сухого глаза

Врач Майчук: синдром сухого глаза помолодел на 15 лет
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Кандидат медицинских наук и офтальмолог Наталия Майчук рассказала Telegram-каналу Baza, что в России синдром сухого глаза (ССГ) «помолодел» на 15 лет.

По словам специалиста, все чаще ССГ встречается среди молодежи 15-25 лет. Среди причин отмечается редко моргание при работе с гаджетами, постоянный фокус на близком расстоянии, а также анемия, связанная с дефицитом витамина B12.

«При анемии гемоглобина становится меньше, и ткани начинают испытывать нехватку кислорода. Особенно чувствительна к этому сетчатка, отсюда и ощущение пелены и размытости», — поделилась Майчук.

Она добавила, что в последние несколько лет растут случаи снижения зрения и ССГ. Диагнозы зачастую ставят вместе, в особенности у молодых людей. В частности, ССГ приводит к светочувствительности, повреждению роговицы (язвы, эрозии, микротрещины) и падению зрения.

29 апреля врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Корнилова рассказывала, что долгие часы за конспектами и домашней работой, обязательное чтение и отдых за компьютером или смартфоном наносят вред зрению подростков.

По ее словам, регулярная проверка зрения — не просто формальность, а важная мера для сохранения здоровья глаз подростка. Плановые осмотры следует проходить не реже одного раза в год, даже если нет никаких жалоб. Именно в школьные и студенческие годы, когда зрительная нагрузка резко возрастает, чаще всего развивается и прогрессирует миопия, известная в народе как близорукость. Раннее выявление проблемы и регулярное наблюдение позволяют вовремя принять меры и сохранить высокое качество зрения.

Ранее были названы опасные симптомы, которые говорят о проблемах с глазами.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!