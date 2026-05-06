Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Психолог объяснила, почему не стоит полностью отказываться от общения с токсиками

Психолог Абравитова: полный отказ от общения с токсиками может ухудшить жизнь
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Отказ от общения с токсичными людьми важен для психологического здоровья, однако может привести к избеганию любых сложных контактов и замыканию в узком круге общения. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, в целом важно переставать общаться с теми людьми, которые истощают ментальное состояние. В этом случае может болеть голова или даже появляться тошнота. Однако ограничение круга общения только до самых близких и привычных людей не всегда помогает жить в реальности.

«Нужно оставаться в адеквате и очень четко слышать себя. Если какое-то общение необходимо по работе, закрываться от этих людей нет смысла, особенно если отказ будет вредить карьере. Лучший путь — не только перестать общаться с токсиками, но и нарабатывать внутренние и внешние механизмы адаптации. Важно понимать, с кем вы общаетесь, зачем вы это делаете и какая у общения цель», — указала Абравитова.

Психолог подчеркнула, что иногда взаимодействие с токсичными людьми может быть необходимо, поэтому стоит переводить отношения на более сознательный и функциональный уровень, чтобы снизить эмоциональную вовлеченность.

Ученые до этого пришли к выводу, что общение с токсичными людьми может негативно влиять на здоровье и даже ускорять биологическое старение. В исследовании приняли участие более 2000 человек из штата Индиана в возрасте от 18 лет.

Ранее психолог объяснила, как взаимодействовать с токсичными людьми.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!