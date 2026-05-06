Психолог объяснила, почему не стоит полностью отказываться от общения с токсиками

Отказ от общения с токсичными людьми важен для психологического здоровья, однако может привести к избеганию любых сложных контактов и замыканию в узком круге общения. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, в целом важно переставать общаться с теми людьми, которые истощают ментальное состояние. В этом случае может болеть голова или даже появляться тошнота. Однако ограничение круга общения только до самых близких и привычных людей не всегда помогает жить в реальности.

«Нужно оставаться в адеквате и очень четко слышать себя. Если какое-то общение необходимо по работе, закрываться от этих людей нет смысла, особенно если отказ будет вредить карьере. Лучший путь — не только перестать общаться с токсиками, но и нарабатывать внутренние и внешние механизмы адаптации. Важно понимать, с кем вы общаетесь, зачем вы это делаете и какая у общения цель», — указала Абравитова.

Психолог подчеркнула, что иногда взаимодействие с токсичными людьми может быть необходимо, поэтому стоит переводить отношения на более сознательный и функциональный уровень, чтобы снизить эмоциональную вовлеченность.

Ученые до этого пришли к выводу, что общение с токсичными людьми может негативно влиять на здоровье и даже ускорять биологическое старение. В исследовании приняли участие более 2000 человек из штата Индиана в возрасте от 18 лет.

