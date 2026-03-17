Исследование показало, что токсичные люди негативно влияют на здоровье окружающих

Ученые пришли к выводу, что общение с токсичными людьми может негативно влиять на здоровье и даже ускорять биологическое старение, пишет Fox News.

В исследовании приняли участие более 2000 человек из штата Индиана в возрасте от 18 лет. Почти 30 процентов респондентов сообщили, что в их окружении есть люди, создающие постоянные стрессовые или конфликтные ситуации.

Исследователи изучали биологическое старение — показатель, отражающий состояние организма на клеточном уровне, который может отличаться от паспортного возраста. Для этого использовались «эпигенетические часы», фиксирующие возрастные изменения в ДНК.

Выяснилось, что наличие таких проблемных социальных связей связано с ускоренным старением, повышенным уровнем воспаления, а также с риском хронических заболеваний и ухудшением психического состояния.

По оценкам экспертов, каждый дополнительный «трудный» человек в окружении увеличивает темп старения примерно на полтора процента, а биологический возраст может быть в среднем на девять месяцев выше.

При этом влияние различалось в зависимости от типа отношений. Наиболее выраженный негативный эффект наблюдался в отношениях с родственниками — вероятно, из-за сложности дистанцирования. В то же время конфликты с супругами не показали значимой связи с ускоренным старением, что исследователи связывают с сочетанием как негативных, так и позитивных взаимодействий в браке.

Авторы подчеркивают, что речь идет о статистической связи, а не о прямой причинно-следственной зависимости. Тем не менее они считают, что хронический стресс от негативных социальных контактов может играть важную роль в состоянии здоровья.

