Психолог объяснила, как взаимодействовать с токсичными людьми

Общение с токсичными людьми наносит серьезный урон здоровью и даже ускоряет старение. Многие не могут перестать взаимодействовать с такими людьми, потому что они являются близкими родственниками, однако важно понимать, что только разрыв контакта или его максимальное сокращение помогут предотвратить неприятные последствия, рассказала 360.ru психолог Екатерина Кольцова.

Невозможность отказаться от общения с токсичными родственниками она объяснила тем, что такое поведение заложено в ДНК человека, стремящегося сохранить контакты с группой. Однако сегодня сценарий, при котором обязательно нужно общаться с близкими, себя изжил, подчеркнула специалист.

«Сейчас мы имеем право выбирать людей из своего окружения. Но нужно иметь сильную опору, чтобы выдержать осуждение. Вам будут говорить: как же так, это же твоя мама/тетя/сестра, как ты можешь отворачиваться? И часто люди, вместо того чтобы пойти поперек сценария, выбирают потерпеть, чтобы не обидеть близкого и не выслушивать все эти обвинения», — пояснила психолог.

Если человек сталкивается с жестким нарушением личных границ, то только отказ от общения или максимальное сокращение совместного временипрепровождения может помочь, считает Кольцова.

Что касается токсичных друзей, то зачастую влияние их влияния выявить сложнее в силу менее тесных контактов. Однако если после встречи человек сталкивается с ощущением, что в нем что-то не так, он неправильно поступает, то такую дружбу следует заканчивать, убеждена психолог. Кроме того, обратить внимание на проблемы следует, если друг не радуется за успехи товарища, игнорирует его, никогда не инициирует общение, заключила специалист.

Ученые до этого выяснили, что регулярное напряженное общение с раздражающими людьми может ускорять биологическое старение примерно на 1,5%. При этом наиболее сильный эффект оказывают «токсичные» друзья и родственники, а не просто знакомые. По словам исследователей, это может объясняться тем, что контакты с ними происходят чаще и имеют более сильную эмоциональную нагрузку.

