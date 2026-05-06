Врач назвала самую полезную диету для здоровья почек

DASH-диета, в основе которой лежат овощи и фрукты, является наиболее изученной и полезной для почек. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, щелочной остаток от таких продуктов нейтрализует кислоты и облегчает работу органа. Фрукты и овощи также являются источником калия и магния, которые способны выводить избыток соли, поддерживать эластичность сосудов и препятствовать кристаллизации оксалатов кальция. Последнее снижает риск камнеобразования.

«Кстати, кофе и чай, вопреки мифам, не вредят здоровым почкам, а наоборот, способны снижать риск образования камней, что связывают с их полифенольными соединениями и легким мочегонным действием», — отметила Залетова.

Однако она призвала употреблять их в меру. Врач добавила, что людям с диагностированными болезнями почек нужно будет выстраивать индивидуальную диету с лечащим врачом.

Врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина до этого говорила, что переизбыток белка не менее опасен, чем его нехватка, так как может повлиять на работу почек и привести к образованию камней. По ее словам, это связано с повышением уровня мочевой кислоты и расходом калия и кальция, под воздействием чего ткани разрушаются и старятся.

