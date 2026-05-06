Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Врач назвала самую полезную диету для здоровья почек

Врач Залетова: фрукты и овощи полезно употреблять для здоровья почек
Shutterstock

DASH-диета, в основе которой лежат овощи и фрукты, является наиболее изученной и полезной для почек. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, щелочной остаток от таких продуктов нейтрализует кислоты и облегчает работу органа. Фрукты и овощи также являются источником калия и магния, которые способны выводить избыток соли, поддерживать эластичность сосудов и препятствовать кристаллизации оксалатов кальция. Последнее снижает риск камнеобразования.

«Кстати, кофе и чай, вопреки мифам, не вредят здоровым почкам, а наоборот, способны снижать риск образования камней, что связывают с их полифенольными соединениями и легким мочегонным действием», — отметила Залетова.

Однако она призвала употреблять их в меру. Врач добавила, что людям с диагностированными болезнями почек нужно будет выстраивать индивидуальную диету с лечащим врачом.

Врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина до этого говорила, что переизбыток белка не менее опасен, чем его нехватка, так как может повлиять на работу почек и привести к образованию камней. По ее словам, это связано с повышением уровня мочевой кислоты и расходом калия и кальция, под воздействием чего ткани разрушаются и старятся.

Ранее были названы самые опасные продукты для почек.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!