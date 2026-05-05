Москвичам рассказали о погоде на День Победы

Синоптик Шувалов: 8 мая в Москву и Подмосковье придут дожди
Прогнозы погоды на День Победы в Москве и Подмосковье сильно варьируются. Об этом aif.ru сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Прогнозы на 9 мая сейчас очень сильно варьируется от модели к модели. Они дают разброс от +10 °C в дневные часы до +16-17 °C», — рассказал специалист.

По словам синоптика, тепло, характерное для июня, продержится в Москве до 7 мая включительно. После этого температура воздуха в столице опустится и придут дожди.

До этого Шувалов предупреждал, что в Москве и Московской области до 7 мая включительно ожидаются грозовые дожди, которые будут идти преимущественно после обеда. По словам эксперта, их будет сопровождать внезапная волной жары. Температура воздуха в это время составит до +28 °C.

