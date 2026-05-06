Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В Госдуме предложили ввести новые выплаты для бюджетников

В ГД предложили ввести выплаты на ребенка для бюджетников
Григорий Сысоев/РИА Новости

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ежемесячную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы. Об этом пишет ТАСС.

«Просим вас рассмотреть возможность введения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте до 14 лет в размере 25% от МРОТ для работников бюджетной сферы», — говорится в письме.

Депутаты также хотят распространить данную льготы на муниципальных служащих. Они отметили, что России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что в России ежегодно отмечается рост количества отцов, которые уходят в декретный отпуск. Обычно такие решения принимают мужчины, которые зарабатывают меньше жен и имеют менее успешную карьеру. Она уверена, что мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, нужно создать дополнительные льготы.

Ранее в Госдуме предложили новую льготу для рожениц.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!