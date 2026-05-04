Минтруд напомнил о сроках выплаты отпускных

Отпускные должны перечисляться работникам не позднее чем за три календарных дня до начала отдыха. Об этом Минтруд России рассказал в мессенджере «Макс».

«Отпускные должны прийти на счет не позднее чем за 3 календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты», — отметили в ведомстве.

Если день выплаты приходится на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги в последний рабочий день перед ними, напомнил Минтруд. Отпускные можно перечислить и раньше или вместе с зарплатой, но главное — не позже установленного срока.

До этого эксперт по персоналу Юлия Санина рассказала, что май — не лучший месяц для отдыха. Из-за меньшего количества рабочих дней отпускные будут ниже. Выгоднее, по ее словам, выбирать месяцы с большим числом рабочих дней, например июль.

На майских праздниках официальными выходными считаются 1 и 9 мая. В этом году отдых разделен на два периода по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Рабочие дни 30 апреля и 8 мая будут сокращенными.

