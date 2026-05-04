Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Минтруд напомнил о сроках выплаты отпускных

Минтруд: отпускные должны прийти за три дня до отпуска
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

Отпускные должны перечисляться работникам не позднее чем за три календарных дня до начала отдыха. Об этом Минтруд России рассказал в мессенджере «Макс».

«Отпускные должны прийти на счет не позднее чем за 3 календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты», — отметили в ведомстве.

Если день выплаты приходится на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги в последний рабочий день перед ними, напомнил Минтруд. Отпускные можно перечислить и раньше или вместе с зарплатой, но главное — не позже установленного срока.

До этого эксперт по персоналу Юлия Санина рассказала, что май — не лучший месяц для отдыха. Из-за меньшего количества рабочих дней отпускные будут ниже. Выгоднее, по ее словам, выбирать месяцы с большим числом рабочих дней, например июль.

На майских праздниках официальными выходными считаются 1 и 9 мая. В этом году отдых разделен на два периода по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Рабочие дни 30 апреля и 8 мая будут сокращенными.

Ранее стало известно, сколько денег могут потерять женщины в декрете.

 
Теперь вы знаете
Удар дрона по многоэтажке в Москве, льготы пенсионерам и самые востребованные языки. Что нового к утру 4 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!