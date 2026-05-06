Стало известно, в каком регионе самая высокая средняя пенсия

Самый высокий средний размер пенсии среди федеральных округов в России зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики.

Наибольшая средняя пенсия в ДФО составляет 28,2 тыс. рублей. В то же время наименьший средний размер пенсии отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе — 20,5 тыс. рублей.

Отмечается, что средний размер пенсии в России в марте 2026 года составляет 25,2 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией в регионах России в марте 2026 года превысила 23 тыс. рублей.

Опрос, проведенный НПФ «Будущее» и Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова, показал, что большинство респондентов (82%) не формируют сбережения на пенсию. Целенаправленно откладывают деньги на пенсию лишь 16% опрошенных.

Ранее в России предложили увеличить МРОТ более чем вдвое.