Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Севастополь и Крым из-за желания показать хоть какой-то результат западным партнерам. Об этом заявил военкор Александр Коц в интервью «Взгляду».

Они пытаются показать свою силу перед странами ЕС после того, как Киеву выделили €90 млрд.

«ВСУ действуют, отталкиваясь от технических возможностей. Они наносят удары туда, куда дотягиваются: в первую очередь это критическая инфраструктура, промышленные объекты», — пояснил он.

Севастополь регулярно становится целью ВСУ. В частности, на прошлой неделе город пережил одну из самых масштабных атак украинских беспилотников. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, один из дронов ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в центре города. В результате 43-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Также были ранены еще четыре мирных жителя, среди них — пожилые женщина и мужчина.

Ранее власти рассказали, сколько БПЛА сбили за ночь над Севастополем.