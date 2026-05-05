Navai впервые прокомментировал ДТП с Ferrari: «Колеса плохие»

Рэпер Navai (настоящее имя Наваи Бакиров) впервые прокомментировал ДТП со своим черным Ferrari в центре Москвы. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Он опроверг сообщения о превышении скорости перед аварией и заявил, что скорость составляла не больше 65 км/ч. Машину, по словам артиста, развернуло из-за гоночных колес.

«Колеса плохие», — сказал Navai.

После ДТП артист сохранял позитивный настрой и радовался, что никто не пострадал.

Как рассказали 5 мая очевидцы, принадлежащий музыканту Ferrari без номеров якобы вылетел с дороги на Зубовском бульваре и снес светофор. Спорткар задними колесами оказался на тротуаре. Кроме Navai, в машине был еще один пассажир.

В тот же день в Москве не стало актрисы и блогерши Ксении Добромиловой, снявшейся в клипе HammAli & Navai «Девочка-война».