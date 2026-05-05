Navai грозят штраф и иск от властей Москвы после ДТП

Рэперу Navai (настоящее имя Наваи Бакиров) грозит административная ответственность за порчу инфраструктуры и езду без номеров, а также иск от администрации Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По статье о повреждении дорог и дорожных сооружений рэперу грозит штраф до 10 тысяч рублей, за езду без номеров — штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав до 3 месяцев. Кроме того, к нему могут подать иск власти города, размер нанесенного ущерба сейчас устанавливается.

Как рассказали 5 мая очевидцы, принадлежащий музыканту Ferrari без номеров якобы вылетел с дороги на Зубовском бульваре и снес светофор. Спорткар задними колесами оказался на тротуаре. Кроме Navai, в машине был еще один пассажир.

Сам Бакиров назвал причиной ДТП «плохие» колеса.

В тот же день в Москве не стало актрисы и блогерши Ксении Добромиловой, снявшейся в клипе HammAli & Navai «Девочка-война».