Снес светофор: очевидцы раскрыли детали ДТП с рэпером Navai

Очевидцы раскрыли детали ДТП с рэпером Navai (настоящее имя Наваи Бакиров) в центре Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, принадлежащий музыканту Ferrari без номеров якобы вылетел с дороги на Зубовском бульваре и снес светофор.

Спорткар задними колесами оказался на тротуаре, из машины вытекает бензин.

Как уточняет Telegram-канал Mash, в момент аварии в машине находился пассажир.

Представители артиста не комментировали произошедшее.

5 мая в Москве не стало актрисы и блогерши Ксении Добромиловой, снявшейся в клипе HammAli & Navai «Девочка-война». Ксения была известным в мотокругах фотографом. Она получила профессиональное образование в Театральном колледже им. Л.А. Филатова по специальности «Актриса музыкального театра», работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, исполнила роль Норы Полонской в городском мюзикле «Маяковский».

