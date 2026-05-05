Украинский дрон атаковал заправочную станцию в Льгове

Хинштейн: двое человек ранены в результате украинского беспилотника в Льгове
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что украинский беспилотник атаковал заправочную станцию в городе Льгове.

По словам главы региона, в результате удара двое оказались ранены два человека. У 30-летнего мужчины диагностирована минно-взрывная травма, ранения рук и ног, а также закрытая черепно-мозговая травма. Осколочные ранения ног также получил 44-летний начальник пожарной части.

Пострадавшим оказали помощь в Льговской центральной районной больнице.

2 мая в селе Октябрьское Рыльского района Курской области на проезжей части взорвался украинский беспилотник, в результате чего пострадал водитель трактора. У 52-летнего мужчины диагностированы слепое осколочное ранение правой кисти и акубаротравма.

24 апреля украинский дрон атаковал территорию частного жилого дома в населенном пункте Щекино в Рыльском районе Курской области. В результате пострадал 38-летний мужчина — у него диагностировали слепые осколочные ранения мягких тканей правой голени. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу, после оказания необходимой помощи его транспортировали в Курск.

Ранее в аэропорту Сочи задержали десятки рейсов из-за беспилотников.

 
