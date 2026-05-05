Россиянина, державшего в страхе весь поселок, задержали за убийство ветерана СВО

Жителя Нижегородской области задержали в рамках дела об убийстве участника СВО. Об этом сообщает «Кстати».

Инцидент произошел в поселке Дружный, который фигурант якобы держит в страхе уже давно. По данным издания, расправу над бойцом учинил мужчина по имени Андрей. Ветеран СВО якобы пытался поставить мужчину на место, из-за чего тот напал на него. Подробности произошедшего не уточняются.

В беседе с журналистами сотрудники СК заявили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Известно, что ранее мужчина избил свою сожительницу. После этого пострадавшая стала инвалидом, но, как сообщает СМИ, ответственности за это он не понес.

По словам представителей МВД, после инцидента с возлюбленной мужчину арестовали на десять суток за неповиновение полиции. После этого много времени ушло на экспертизу.

До этого в Тыве участница СВО погибла после того, как на нее напал муж. У женщины остались двое детей.

Ранее в зоне СВО погиб «астраханский душитель», убивший трех человек.

 
