Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В зоне СВО погиб «астраханский душитель», убивший трех человек

SHOT: маньяк из Астрахани Ваган Сафарян погиб в зоне спецоперации
Телеграм-канал «SHOT»

Маньяк Ваган Сафарян, известный как «астраханский душитель», погиб в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, 64-летнего преступника из Астрахани не стало летом 2025 года. Всего через два месяца после подписания контракта с министерством обороны РФ он попал под обстрел, в ходе которого получил несовместимые с жизнью ранения.

«Убийца служил в подразделении штурмовиков, как и «Зеленоградский Чикатило» [Юрий] Гриценко, который также не так давно скончался на передовой», — отмечается в материале.

Из него следует, что опознать Сафаряна удалось не сразу. Позднее его похоронили в родной Астрахани.

Всего известно о трех жертвах «астраханского маньяка». В 90-х гг. прошлого века он совершил первое преступление, расправившись с двумя женщинами — матерью и дочерью. Раскрыть двойное убийство удалось лишь в 2024 году, к тому моменту Сафарян успел отсидеть 19 лет за другую расправу и выйти на волю. Мужчину вновь задержали, но он не захотел снова попасть за решетку и попросился на СВО.

Ранее на СВО погиб «маньяк с самым низким IQ».

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!