В зоне СВО погиб «астраханский душитель», убивший трех человек

Маньяк Ваган Сафарян, известный как «астраханский душитель», погиб в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, 64-летнего преступника из Астрахани не стало летом 2025 года. Всего через два месяца после подписания контракта с министерством обороны РФ он попал под обстрел, в ходе которого получил несовместимые с жизнью ранения.

«Убийца служил в подразделении штурмовиков, как и «Зеленоградский Чикатило» [Юрий] Гриценко, который также не так давно скончался на передовой», — отмечается в материале.

Из него следует, что опознать Сафаряна удалось не сразу. Позднее его похоронили в родной Астрахани.

Всего известно о трех жертвах «астраханского маньяка». В 90-х гг. прошлого века он совершил первое преступление, расправившись с двумя женщинами — матерью и дочерью. Раскрыть двойное убийство удалось лишь в 2024 году, к тому моменту Сафарян успел отсидеть 19 лет за другую расправу и выйти на волю. Мужчину вновь задержали, но он не захотел снова попасть за решетку и попросился на СВО.

