В Вологодской области закрыли все «наливайки» и вейп-шопы

В Вологодской области закрыли все наливайки и точки продажи вейпов в жилых домах
Марина Маковецкая/РИА Новости

В Вологодской области полностью ликвидировали «наливайки» и все специализированные точки реализации вейпов. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Завершили часть большой работы, которая неизменно направлена на народосбережение», — говорится в сообщении.

Филимонов уточнил, что общее число закрытых заведений составило 441 единицу, а до этого власти отчитались о прекращении работы 610 алкомаркетов.

Губернатор напомнил, что кампания по перепрофилированию и закрытию торговых в области точек стартовала ранее. При этом, по словам Филимонова, работа властей не заканчивается: администрация планирует регулярно мониторить рынок, чтобы пресечь «попытки нарушения законов и сложившейся практики».

С 1 марта прошлого года в Вологодской области действует запрет на продажу алкогольных напитков во все время, за исключением будних дней с 12:00 до 14:00. Бары и рестораны ограничения не затронули.

Ранее запрет на продажу алкоголя во дворах жилых многоквартирных домов ввели в Московской области.

 
