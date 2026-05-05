В одном из московских аэропортов вновь ввели ограничения

Росавиация: в аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и отправку самолетов

Московский аэропорт Внуково временно остановил обслуживание рейсов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию).

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

Как подчеркнули в Росавиации, мера была принята ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

5 мая в московских аэропортах уже вводили ограничения на обслуживание рейсов. Режим работы корректировался как во Внуково, так и в других аэропортах столичного узла — Шереметьево, Жуковском и Домодедово. На этом фоне пресс-служба Шереметьево предупреждала, что пассажирам следует быть готовыми к более длительному ожиданию и возможным изменениям в расписании полетов.

Ограничения в российских аэропортах вводят по разным причинам, включая угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как рассказали в министерстве обороны РФ, ночью над территорией страны сбили 289 украинских дронов. Часть из них ликвидировали на подлете к Москве.

Ранее в Шереметьево рассказали об усиленном контроле заграничных пассажиров.