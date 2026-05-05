В Японии заметили аномально крупных медведей

На японском острове Хоккайдо поймали медведя весом 330 кг
На японском острове Хоккайдо поймали бурого медведя весом 330 кг, еще один 280-килограммовый зверь напал на охотника. Об этом сообщает издание News On Japan.

Первое нападение произошло 26 апреля в селе Симамаки. 69-летний мужчина участвовал в весенней охоте на медведей. После того как двое зверей были обезврежены, из оврага появился еще один. Охотник выстрелил, но медведь скатился вниз по склону и упал на мужчину. Охотник получил травмы головы и лица, он выжил. Вес хищника составил около 280 кг.

27 апреля в ловушку в уезде Томамаэ попал второй медведь. Самец высотой около 2,2 метра выглядел грузным, хотя только недавно вышел из спячки. Охотники признались, что никогда прежде не видели таких крупных особей весной.

Профессор Университета Ракуно Гакуэн Есикадзу Сато считает, что перед спячкой медведи отъедались кукурузой и благодаря этому накопили достаточно жира. По его подсчетам, до зимы зверь из Томамаэ мог весить более 400 кг.

До этого в японском городе Тояма, расположенном в 300 км от Токио, на женщину прямо на улице напал медведь.

Осенью прошлого года сообщалось, что для борьбы с этими животными власти решили привлечь военных. Силы самообороны помогали транспортировать, устанавливать и проверять ловушки для ловли медведей.

Ранее медведь оккупировал гостиницу в Японии.

 
