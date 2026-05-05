«Справедливая Россия» предложила компенсировать молодым семьям расходы на аренду жилья

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил покрывать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям при рождении первого ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, эта инициатива должна коснуться всех молодых семей, в том числе и студенческих.

Парламентарий также призвал запустить государственную программу строительства семейных студенческих общежитий. «Справедливая Россия» в 2025 голу направила соответствующую инициативу в правительство.

Кроме того, партия вносила законопроект о разовой выплате в размере 57 тыс. рублей при рождении первенца в студенческих семьях. По мнению Миронова, сегодня в условиях инфляции пособие должно быть не меньше 100 тыс. рублей. В некоторых регионах России уже ввели такую выплату, необходимо вводить ее по всей стране, подчеркнул политик.

До этого президент России Владимир Путин призвал популяризировать родительство и сделать его «модным» в обществе. Президент отметил, что россияне должны понимать ценность счастья материнства и отцовства. Для этого он призвал деятелей культуры делать все, чтобы пропагандировать рождение детей через фильмы, книги и прочие проекты.

Ранее демограф заявил, что на рождаемость первых детей не влияют выплаты и налоги.