Минцифры работает над открытием «белого списка» в Москве

Минцифры согласовывает со спецслужбами открытие «белого списка» в Москве на период ограничений работы интернета. Об этом сообщили журналистам в министерстве, передает РИА Новости.

«Белый список» — это перечень разрешенных сайтов и сервисов, доступ к которым сохраняется при блокировках мобильного интернета.

«Минцифры согласовывает с правоохранительными органами и специальными службами возможность оперативного открытия в Москве белого списка сайтов для доступа к социально значимым интернет-ресурсам в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности», — говорится в заявлении.

Ведомство обещало сообщить об открытии доступа «сразу после получения необходимых разрешений».

В российской столице с 5 по 9 мая введены ограничения на работу мобильного интернета, связанные с мерами безопасности при подготовке к празднованию Дня Победы.

До этого во вторник Минцифры сообщило, что блокировки мобильного интернета в Москве завершены. Там добавили, что операторы предупредят в случае введения повторных ограничений.

Ранее стало известно, кто заработал на ограничениях связи в России.

 
