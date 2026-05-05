Минцифры работает над открытием «белого списка» в Москве

Минцифры согласовывает со спецслужбами открытие «белого списка» в Москве на период ограничений работы интернета. Об этом сообщили журналистам в министерстве, передает РИА Новости.
«Белый список» — это перечень разрешенных сайтов и сервисов, доступ к которым сохраняется при блокировках мобильного интернета.
«Минцифры согласовывает с правоохранительными органами и специальными службами возможность оперативного открытия в Москве белого списка сайтов для доступа к социально значимым интернет-ресурсам в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности», — говорится в заявлении.
Ведомство обещало сообщить об открытии доступа «сразу после получения необходимых разрешений».
В российской столице с 5 по 9 мая введены ограничения на работу мобильного интернета, связанные с мерами безопасности при подготовке к празднованию Дня Победы.
До этого во вторник Минцифры сообщило, что блокировки мобильного интернета в Москве завершены. Там добавили, что операторы предупредят в случае введения повторных ограничений.
