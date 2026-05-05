В Москве мобильный интернет возобновил работу после временных ограничений

Минцифры РФ: мобильный интернет и Wi-Fi в Москве работают штатно

Блокировки мобильного интернета в Москве завершены. Об этом заявило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, передает ТАСС.

По данным ведомства, домашний интернет и Wi-Fi в российской столице работают в штатном режиме.

«Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что в случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов.

В Москве с 5 по 9 мая введены ограничения на работу мобильного интернета, связанные с мерами безопасности при подготовке к празднованию Дня Победы.

До этого стало известно, что Минцифры прорабатывает вопрос о введении тарифов за весь международный трафик в рамках борьбы с VPN. Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что ограничивать связь — неприемлемо. Он отметил, что данная мера лишь разозлит граждан.

