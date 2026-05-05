Эпидемиолог предупредила одну категорию людей об опасности заражения хантавирусом

Зыкова: к группе риска по хантавирусу относятся работники сельского хозяйства
Садоводы, дачники, работники сельского хозяйства, а также любители походов относится к группе риска по хантавирусу. Об этом РИА Новости сообщила доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Ольга Зыкова.

Она отметила, что к группе риска по геморрагической лихорадке с почечным синдромом относятся люди, взаимодействующие с грызунами и продуктами их жизнедеятельности.

«Это работники сельского хозяйства, садоводы и дачники, жители сельской местности, любители походов и отдыха на природе», — пояснила специалист.

До этого доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинников рассказала «Газете.Ru», что хантавирус передается человеку от грызунов, поэтому россияне чаще всего заболевают, когда приезжают на дачу после зимы, делают уборку, а в доме остается зараженный помет, который проникает в организм через пыль.

Ранее в США обнаружили очаги хантавируса.

 
