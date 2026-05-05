Психолог дал советы, как пережить увольнение

Психолог Лебедев: увольнение часто не связано с компетенциями сотрудника
Увольнение не делает человека плохим специалистом. В большинстве случаев причиной расторжения трудового договора становится сокращение бюджетов, смена бизнес-стратегии или расхождение в корпоративных ценностях. Об этом в беседе с РИАМО сообщил психолог Руслан Лебедев. Чтобы избежать депрессии, он посоветовал отделить свою личность от должности.

«Вы — это не ваша визитка. Дайте себе пару дней на проживание обиды, а затем жестко верните рутину: режим сна, активность и план действий. Поиск работы — это просто ваша новая временная работа», — сказал специалист.

Разговор с семьей Лебедев порекомендовал строить с позиции взрослого человека, не оправдываясь. Следует сообщить близким факт прямо: «Я ушел из компании и начинаю искать новые проекты».

Данный этап, по словам психолога, стоит воспринимать не как клеймо неудачника, а как болезненный, но эффективный трамплин для карьерной перезагрузки.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина до этого говорила, что вне зависимости от повода процедура увольнения подразумевает личный разговор с руководителем — сообщать о потере рабочего места в рассылках, чатах и мессенджерах нельзя.

Ранее россиян предупредили о риске увольнения за одно из нарушений.

 
