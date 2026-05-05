На Кубани узнали о хищении бюджетных средств при закупках беспилотников для СВО

На Кубани по делу Власова выявили закупку БПЛА плохого качества для СВО
В ходе расследования уголовных дел в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова и директора департамента по делам казачества края Александра Тарарыкина установлены новые факты хищений бюджетных средств при закупках беспилотников для нужд специальной военной операции (СВО), которые проводились у единственного поставщика по очень высокой цене. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

Отмечается, что средства на закупку дронов были выделены властями Краснодарского края.

Собеседник агентства рассказал, что единственным поставщиком на закупку по завышенной цене некачественных БПЛА «по счастливой случайности» оказался бывший организатор автомобильных гонок в Краснодаре Роман Любименко, который также известен как приближенный к администрации региона общественник.

30 сентября 2025 года стало известно, что Власов подозревается в крупном хищении гуманитарной помощи для российских военнослужащих. В том же месяце он сложил с себя полномочия вице-губернатора и решил уйти в зону боевых действий в составе бригады «Кубань».

Ранее омского бизнесмена поймали на мошенничестве на полмиллиарда с цехами ракет «Ангара».

 
