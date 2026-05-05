В российском регионе могут ввести режим ЧС из-за атаки беспилотников

Власти Чувашии допустили введение режима ЧС республиканского характера из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил премьер-министр региона Сергей Артамонов.

Он отметил, что ночью и утром Украина неоднократно атаковала Чебоксары.

«В штабе приняли ряд решений, рассматривается вариант объявить ЧС республиканского характера», — написал Артамонов.

Украина дважды атаковала Чебоксары: ночью обломки БПЛА повредили торговый центр. Около 01:30 мск Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о нескольких взрывах в городе. По данным канала, в одном из районов был виден дым.

Утром 5 мая дрон влетел в жилую многоэтажку. В городе приостановлена работа общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Что происходит в столице Чувашии — в материале «Газеты.Ru».

В регионе временно приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы атаки беспилотников.

Ранее в Ленобласти локализовали пожар в промзоне, который начался из-за атаки БПЛА.

 
